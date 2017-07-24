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Школьники Мегиона побывали в Спортландии

Опубликовано: 24 июля 2017, 11:11 | Служба новостей "ЮграPRO"

Фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» провел в Мегионе спортивное мероприятие для школьников. «Путешествие в Спортландию» состоялось на базе ФОК «Геолог».
В рамках мероприятия детям предстояло пройти несколько станций. На каждой из них ребятам предлагались различные задания, которые требовали демонстрации как общефизической подготовки (приседания, отжимания, пресс), так и ловкости – одно из заданий было на отбивание футбольного мяча.
«Особенно интересно было наблюдать за перетягиванием каната, в котором, не смотря на возраст и неоднородный состав команд, дети проявили слаженность и тактику. Конечно эмоции фонтанировали! В целом, всем очень понравилось, и погода нас не подвела!», — поделилась впечатлениями от состязаний Анна Грибинча, помощник депутата Думы Югры от фракции «Единая Россия» Алексея Андреева, учредителя фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ».
Всего в данном мероприятие приняло участие 30 детей, а в финале, по уже сложившейся традиции, каждого участника отметили благодарственным письмом от Алексея Андреева и вручили сладкий приз.

Рубрики: Мегион, Спорт. Метки: , , , .


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