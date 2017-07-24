Нет предела фантазии. Коммунальщики одного из районов ХМАО требовали от населения оплаты самостоятельно придуманной услуги

В прокуратуру Октябрьского района ХМАО поступила коллективная жалоба жителей поселка Сергино. Граждане жаловались на то что им выставляются необоснованные счета по оплате коммунальных услуг.

Проведя проверку, прокуроры обнаружили, что ООО «Эксплуатационная генерирующая компания» длительное время начисляла и требовала оплаты от потребителей платы за услугу – обогрев трубы холодного водоснабжения. В прокуратуре указали на то, что взимание такой платы незаконно, кроме того отсутствуют какие-либо нормативы потребления и тарифы на указанную услугу.

В целях защиты законных прав и интересов жителей поселка прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании действий ресурсоснабжающей организации незаконными и возложении обязанности прекратить начисление и взимание данной платы.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме. Однако в компании сочли такое решение неверным и подали апелляционную жалобу. Впрочем, и апелляционным судом решение оставлено без изменения.