МЫ ВМЕСТЕ! Мы за здоровый образ жизни!

Одно из наиболее приоритетных направлений работы фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» — популяризация здорового образа жизни среди молодежи. В рамках этого курса с начала летних каникул специалисты фонда «МЫ ВМЕСТЕ» и Общественной приемной депутата Думы Югры Алексея Андреева на регулярной основе проводят спортивные мероприятия в городах Нижневартовск и Мегион. В обоих муниципалитетах при поддержке фонда еженедельно проходят спортивные состязания по пионерболу, футболу, стритболу, а также — акции по сдаче норм «ГТО» в рамках проекта «К вершинам ГТО!». К слову, в 2015 году проект «К вершинам ГТО!» получил поддержку депутатов окружной Думы и продолжает существовать в виде партийного проекта «Единой России», координатором которого является учредитель фонда «МЫ ВМЕСТЕ» Алексей Андреев.

Как показывает практика, приобщать детей к спорту – устойчивая тенденция для команды Алексея Андреева, и останавливаться на достигнутом количестве проведенных мероприятий не намерены. Так, например, в Мегионе только на прошлой неделе специалистами фонда «МЫ ВМЕСТЕ» было проведено 4 спортивных мероприятий.

Во вторник школьники Мегиона совершили «Путешествие в спортландию». В рамках мероприятия, детям предстояло пройти несколько станций, на которых ребятам предлагали различные задания, которые требовали демонстрации как общефизической подготовки (приседания, отжимания, пресс), так и ловкости – одно из заданий было на отбивание футбольного мяча.

В среду на базе школы №4 дети сдавали нормы ГТО, и, стоит отметить, что увеличилось количество девочек, желающих сдать ГТО. «Особенно приятно видеть, что ребята участвующие в ранее проводимых спортивных мероприятиях, приводят братиков и сестричек!», — поделилась Анна Грибинча, сотрудница фонда «МЫ ВМЕСТЕ», специалист общественной приемной Алексея Андреева в городе Мегионе.

В четверг состоялось спортивное мероприятие — конкурс «Веселая скакалка», который состоял из четырех этапов во время прохождения которых, командам пришлось продемонстрировать скорость, ловкость и командный дух.

В пятницу прошел турнир по дворовому мини-футболу, в котором за призовые места боролись 4 команды, но победила команда, в составе которой, к слову, была единственная среди участников турнира девочка!

За минувшую неделю в спортивных мероприятиях Фонда приняли участие около сотни юных мегионцев и каждый ребенок по окончанию мероприятия получил сладкий приз и благодарственное письмо от Алексея Андреева, учредителя фонда «МЫ ВМЕСТЕ»:

«Спасибо за Вашу активную жизненную позицию, за поддержку и популяризацию командных видов спорта и здорового образа жизни. Спортсмен – это человек особого склада ума, неиссякаемой энергии, твердой решительности на пути к своей цели. Хочу пожелать, чтобы эти качества сопутствовали Вам не только в спорте, но и во всех других сферах жизни.

Желаю Вам веры в себя, мужества, трудолюбия, спортивной удачи и достойных соперников – чем труднее борьба, тем почетнее победа! Своим примером, новыми успехами и победами Вы способны привлечь молодежь к здоровому образу жизни! Высоких результатов и оптимизма!», — Алексей Андреев.