Понедельник, 24 июля 2017 18+

Комментарии:

МЫ ВМЕСТЕ! Мы за здоровый образ жизни!

Опубликовано: 24 июля 2017, 14:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

Одно из наиболее приоритетных направлений работы фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» — популяризация здорового образа жизни среди молодежи. В рамках этого курса с начала летних каникул специалисты фонда «МЫ ВМЕСТЕ» и Общественной приемной депутата Думы Югры Алексея Андреева на регулярной основе проводят спортивные мероприятия в городах Нижневартовск и Мегион. В обоих муниципалитетах при поддержке фонда еженедельно проходят спортивные состязания по пионерболу, футболу, стритболу, а также — акции по сдаче норм «ГТО» в рамках проекта «К вершинам ГТО!». К слову, в 2015 году проект «К вершинам ГТО!» получил поддержку депутатов окружной Думы и продолжает существовать в виде партийного проекта «Единой России», координатором которого является учредитель фонда «МЫ ВМЕСТЕ» Алексей Андреев.

Как показывает практика, приобщать детей к спорту – устойчивая тенденция для команды Алексея Андреева, и останавливаться на достигнутом количестве проведенных мероприятий не намерены. Так, например, в Мегионе только на прошлой неделе специалистами фонда «МЫ ВМЕСТЕ» было проведено 4 спортивных мероприятий.

Во вторник школьники Мегиона совершили «Путешествие в спортландию». В рамках мероприятия, детям предстояло пройти несколько станций, на которых ребятам предлагали различные задания, которые требовали демонстрации как общефизической подготовки (приседания, отжимания, пресс), так и ловкости – одно из заданий было на отбивание футбольного мяча.

В среду на базе школы №4 дети сдавали нормы ГТО, и, стоит отметить, что увеличилось количество девочек, желающих сдать ГТО. «Особенно приятно видеть, что ребята участвующие в ранее проводимых спортивных мероприятиях, приводят братиков и сестричек!», — поделилась Анна Грибинча, сотрудница фонда «МЫ ВМЕСТЕ», специалист общественной приемной Алексея Андреева в городе Мегионе.

В четверг состоялось спортивное мероприятие — конкурс «Веселая скакалка», который состоял из четырех этапов во время прохождения которых, командам пришлось продемонстрировать скорость, ловкость и командный дух.

В пятницу прошел турнир по дворовому мини-футболу, в котором за призовые места боролись 4 команды, но победила команда, в составе которой, к слову, была единственная среди участников турнира девочка!

За минувшую неделю в спортивных мероприятиях Фонда приняли участие около сотни юных мегионцев и каждый ребенок по окончанию мероприятия получил сладкий приз и благодарственное письмо от Алексея Андреева, учредителя фонда «МЫ ВМЕСТЕ»:

«Спасибо за Вашу активную жизненную позицию, за поддержку и популяризацию командных видов спорта и здорового образа жизни. Спортсмен – это человек особого склада ума, неиссякаемой энергии, твердой решительности на пути к своей цели. Хочу пожелать, чтобы эти качества сопутствовали Вам не только в спорте, но и во всех других сферах жизни.

Желаю Вам веры в себя, мужества, трудолюбия, спортивной удачи и достойных соперников – чем труднее борьба, тем почетнее победа! Своим примером, новыми успехами и победами Вы способны привлечь молодежь к здоровому образу жизни! Высоких результатов и оптимизма!», — Алексей Андреев.

Рубрики: Мегион, Нижневартовск, Спорт.


Рейтинг новости:

74
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Еще из рубрики "Нижневартовск":

Медики и педагоги прозевали вспышку менингита в образовательных учреждениях Югры

24 июля 2017, 15:51

После сообщений в СМИ о массовом заболевании детей прокуратура г.Нижневартовска организовала проверку. Первый же запрос информации подтвердил, что в период с мая по июль 2017 года в больницы г. Нижневартовска за оказанием медицинской помощи обратилось 117 ... Читать полностью >>

Внимание! Югорская полиция ищет жертв педофила. ФОТО

22 июля 2017, 17:00

Следователями Нижневартовска проверяется местный житель на причастность к совершению преступлений в отношении несовершеннолетних. «Если вы стали очевидцем совершения данным мужчиной противоправных действий или владеете информацией об их совершении, а также если ваши дети пострадали от действий ... Читать полностью >>

Болельщики Нижневартовска лидируют в проекте СИБУРа «Хороший футбол»

22 июля 2017, 16:34

В Нижневартовске продолжается Турнир болельщиков проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ. Главная цель его участников — получить для детей своего города современную футбольную школу сети футбольных центров «Чемпионика». В течение года дети будут бесплатно заниматься по авторским методикам «Чемпионики», одобренным ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO