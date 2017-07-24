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Медики и педагоги прозевали вспышку менингита в образовательных учреждениях Югры

Опубликовано: 24 июля 2017, 15:51 | Служба новостей "ЮграPRO"

После сообщений в СМИ о массовом заболевании детей прокуратура г.Нижневартовска организовала проверку. Первый же запрос информации подтвердил, что в период с мая по июль 2017 года в больницы г. Нижневартовска за оказанием медицинской помощи обратилось 117 несовершеннолетних, у 62 из них был подтвержден диагноз «энтеровирусный менингит». Медицинская помощь оказана всем несовершеннолетним пациентам.

Однако несмотря на фиксацию опасного заболевания, в образовательных учреждениях города не предприняли никаких мер для предупреждения распространения инфекции, решение о приостановлении их работы своевременно не принималось, дополнительные противоэпидемиологические мероприятии не организовывались, отмечают в прокуратуре. Кроме того, проверки показали, что в учреждениях не созданы безопасные условия обучения и воспитания детей, в том числе не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

Отчасти виновны в происшедшем и городские медицинские учреждения, которые нарушили сроки направления экстренного извещения в территориальный орган Роспотребнадзора об установлении случаев инфекционной болезни.

По итогам проверки территориальным органом Роспотребнадзора учреждения здравоохранения и 13 образовательных учреждений города, а также должностные лица указанных организаций за нарушения санитарно-эпидемиологических требований привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Рубрики: Нижневартовск, Общество, Происшествия. Метки: , , , , , , , .


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