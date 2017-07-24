Клещи разносят заразу по Югре. Наиболее кусачие в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске

По данным Роспотребнадзора ХМАО, к настоящему времени зарегистрировано уже 2656 человек, обратившихся в медицинские организации в связи с присасыванием клещей, из них 340 детей, в том числе 146 случаев завозных.

За прошедшую неделю было зарегистрировано 151 обращение в медицинские организации по поводу укусов клещей, в т.ч. 10 детей, что ниже на 29,1% показателя прошлой недели. Экстренную серопрофилактику в связи с присасыванием клещей за текущую неделю получили 125 человек в т.ч. 6 детей.

Исследованию были подвергнуты 43 клеща, снятых с людей, на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), из них 3 клеща положительных. На наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза – болезнь Лайма (ИКБ) исследовано 19 клещей, из них 12 положительных. На наличие возбудителя моноцитарного эрлихоза человека (МЭЧ) исследовано 19 клещей, положительных 1. На наличие гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) исследовано 19 клещей, из них положительных не выявлено.

Чаще всего насекомые кусают югорчан на садовых участках и в лесах – 30,2% и 26,4% случаев соответственно. Но и в черте города от клещей скрыться получается не всегда. Причем, по подсчетам ведомства, наиболее часто опасность подстерегает жителей окружной столицы.

Обращаемость населения зарегистрирована в 20 муниципальных образованиях – в г. Ханты-Мансийске (422 сл.), в г. Нефтеюганске (366 сл.), г. Пыть-Яхе (256 сл.), в Кондинском районе (218 сл.), в Нефтеюганском районе (222 сл.), в г. Сургуте (186 сл), в г. Нижневартовске (206 сл.), в г. Лангепасе (127 сл.), в г. Нягань (100 сл.), в г. Урай (87 сл.), в Ханты-Мансийском районе (87 сл.), в Октябрьском районе (114 сл.), в Сургутском районе (59 сл.), в г. Мегионе (70 сл.), в Советском районе (55 сл), в Нижневартовском районе (42 сл.), в г. Югорске (21 сл.), в г. Когалым (8 сл), в г. Белоярский (2 сл) и г. Покачи (6 сл.), в г. Радужный (2 сл.). Не зарегистрировано ни одно случая укуса клещами в Березовском районе.