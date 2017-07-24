ФАС Югры выписало миллионный штраф сети «Красное и Белое» за нарушения законодательства

Как сообщают в Управлении антимонопольной службы по ХМАО, во время проверки торговой сети ООО «Альфа Сургут» интерес вызвали 5 типовых договоров поставки продовольственных товаров.

В каждом договоре антимонопольщики обнаружили пункт, согласно которому поставщики сети в случае изменения ассортимента поставляемых товаров, обязаны уплатить штраф в размере 50% от суммы сделки.

В ФАС указали на нормы законодательства о торговле, которые запрещают хозяйствующим субъектам, работающим посредством организации торговой сети, взимать плату за изменение ассортимента поставляемых продовольственных товаров.

— Таким образом, антимонопольным органом принято решение назначить ООО «Альфа Сургут» меру административной ответственности в виде административного штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, — отмечают в УФАС.