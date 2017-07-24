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Apple Pay доступен держателям банковских карт «МегаФона» 

Опубликовано: 24 июля 2017, 12:24 | Служба новостей "ЮграPRO"

С 18 июля держатели банковской карты «МегаФона» смогут оплачивать покупки при помощи Apple Pay. Теперь карту не обязательно носить с собой, достаточно лишь добавить ее к Apple Pay и расплачиваться с помощью iPhone, Apple Watch, iPad или Mac. Уникальность банковской карты «МегаФона» в том, что счёт мобильного телефона и банковской карты единый, а это значит, что при оплате Apple Pay деньги будут списываться со счета мобильного телефона.

Когда вы добавляете банковскую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

 «Благодаря возможностям Apple Pay мы делаем банковскую карту «МегаФона», а вместе с ней и счет телефона, удобным и безопасным средством оплаты товаров и услуг. При запуске карты мы обещали эту функциональность реализовать, и сделали это. Но мы не планируем на этом останавливаться и будем активно развивать продукт. В ближайшее время пользователей карты ждут дополнительные технологические новации и уникальные преимущества, которые откроют перед нашими абонентами новые возможности», — говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона».

Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить банковскую карту банка через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID, больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

Рубрики: Экономика.


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