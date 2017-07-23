В Югре пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого
Опубликовано: 23 июля 2017, 10:47 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Сургуте 25 июля в 19:00 в Парке культуры и отдыха состоится концерт памяти Владимира Высоцкого «Я конечно вернусь». Об сообщает ОТРК «Югра».
По традиции, на вечере памяти музыканты, деятели культуры и искусства, простые горожане будут вспоминать Владимира Высоцкого, цитировать и исполнять его произведения.
Рубрики: Общество, Сургут.
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