В Югре пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого

В Сургуте 25 июля в 19:00 в Парке культуры и отдыха состоится концерт памяти Владимира Высоцкого «Я конечно вернусь». Об сообщает ОТРК «Югра».

По традиции, на вечере памяти музыканты, деятели культуры и искусства, простые горожане будут вспоминать Владимира Высоцкого, цитировать и исполнять его произведения.