Официальных пляжей нет, а нарушителей хватает. В Сургуте чиновники и спасатели раздали штрафы отдыхающим на воде

Накануне, 22 июля, в Сургуте состоялся профилактический рейд по безопасности на водных объектах. Инспектирование проходило при участии исполняющего обязанности главы Администрации города Алексея Жердева, который также является председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При обследовании водной акватории рек Почекуйка и Обь было выявлено сразу несколько нарушителей. Один из них управлял лодкой без прав — его транспортное средство помещено на штрафстоянку. Еще несколько человек были также остановлены за нарушение правил эксплуатации маломерных судов.

Помимо этого проводились беседы с отдыхающими на берегу. Им объяснялось, что в этом году ни один из водоемов не признан пригодным для купания. При этом около воды официально можно отдохнуть на территории за Саймой и ул. Аэрофлотской.

Для справки: В этом году на водоемах города уже утонули 2 человека. Основной причиной несчастных случаев на воде является купание в алкогольном опьянении (50%). Травмы головы и позвоночника при нырянии сургутяне получают в 30% случаев, 20% приходится на судороги, спазмы головного мозга и остановку дыхания из-за перепада температур. Отметим, в Сургуте нет ни одного официального пляжа.