«Беспрецедентная» акция от стоматологов Ханты-Мансийска: многодетных ждут без очереди

С мая 2017 года членам многодетных семей, где более 4 детей, дается возможность первоочередной записи на прием к врачу стоматологической поликлиники Ханты-Мансийска. Данное решение принято руководством учреждения в рамках Года Здоровья в Югре.

За два месяца такой возможностью воспользовались уже 12 семей. Пройдя санацию полости рта, многодетные семьи становятся участниками действующей в Учреждении программы «Санация +», которая позволяет через 6 месяцев обратиться непосредственно к своему лечащему врачу (минуя регистратуру) на плановый осмотр и при необходимости пройти лечение.