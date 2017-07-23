«Беспрецедентная» акция от стоматологов Ханты-Мансийска: многодетных ждут без очереди
Опубликовано: 23 июля 2017, 13:15 | Служба новостей "ЮграPRO"
С мая 2017 года членам многодетных семей, где более 4 детей, дается возможность первоочередной записи на прием к врачу стоматологической поликлиники Ханты-Мансийска. Данное решение принято руководством учреждения в рамках Года Здоровья в Югре.
За два месяца такой возможностью воспользовались уже 12 семей. Пройдя санацию полости рта, многодетные семьи становятся участниками действующей в Учреждении программы «Санация +», которая позволяет через 6 месяцев обратиться непосредственно к своему лечащему врачу (минуя регистратуру) на плановый осмотр и при необходимости пройти лечение.
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: БУ «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника», новости ХМАО, Новости Югры.
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