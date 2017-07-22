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Внимание! Югорская полиция ищет жертв педофила. ФОТО

Опубликовано: 22 июля 2017, 17:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

Следователями Нижневартовска проверяется местный житель на причастность к совершению преступлений в отношении несовершеннолетних.

«Если вы стали очевидцем совершения данным мужчиной противоправных действий или владеете информацией об их совершении, а также если ваши дети пострадали от действий данного мужчины, вам следует обратиться в следственный отдел по городу Нижневартовск, расположенный по адресу: проспект Победы, д.26А, либо позвонить по телефону: 8 (3466) 41-06-35», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-релизе подчеркивается, что всем тем, кто поделится информацией, гарантируется конфиденциальность.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , .


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