Внимание! Югорская полиция ищет жертв педофила. ФОТО

Следователями Нижневартовска проверяется местный житель на причастность к совершению преступлений в отношении несовершеннолетних.

«Если вы стали очевидцем совершения данным мужчиной противоправных действий или владеете информацией об их совершении, а также если ваши дети пострадали от действий данного мужчины, вам следует обратиться в следственный отдел по городу Нижневартовск, расположенный по адресу: проспект Победы, д.26А, либо позвонить по телефону: 8 (3466) 41-06-35», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-релизе подчеркивается, что всем тем, кто поделится информацией, гарантируется конфиденциальность.