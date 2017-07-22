В Сургуте полицейские изъяли более 100 литров контрафактного алкоголя

Около 100 литров спиртосодержащей продукции, из которой около 55 литров крепких алкогольных напитков (водка, коньяк, вино) и порядка 50 литров слабоалкогольных (коктейли) было изъято полицейскими в одном из магазинов по улице Андреевский заезд Сургута.

В УМВД РФ по ХМАО-Югре сообщили, что индивидуальный предприниматель, в чьей торговой точке была обнаружена контрафактная продукция, ранее не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение антиалкогольного законодательства. На этот раз в отношении него составлено 2 административных протокола.