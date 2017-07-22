Страшное ДТП с летальным исходом в столице Югры (видео)

Водитель автомобиля «Хонда Аккорд», находящийся в состоянии алкогольного опьянения двигаясь с превышением установленной скорости, не справился с управление и вылетел на полосу встречного движения, в результате чего лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Фольсваген Туарег». Водитель автомобиля «Хонда» погиб на месте ДТП.

В результате автокатастрофы произошло возгорание двух автомобилей при этом водитель автомобиля «Фольсваген Туарег» чудом не пострадал, его спасло только значительное превышение массы его автомобиля и то, что он был пристегнут ремнями безопасности и сработали все подушки безопасности.

Состояние алкогольного опьянение водителя автомобиля «Хонда Аккорд» виновника аварии подтверждается показании свидетелей, пояснивших, что водитель автомобиля «Хонда» 1990 года рождения непосредственно перед катастрофой находился в одно из ресторанов гостиницы «Югорская долина» где распивал спиртные напитки с друзьями. По непонятным причина произошла ссора в результате, которой водитель будучи в эмоциональном возбуждении покинул ресторан, при этом попытки его друзей забрать у него ключи от автомобиля успехом не увенчались. Он вырвался от них и сел за руль автомобиля, жить ему оставалось не более пяти минут.

При это ДТП произошло в городской черте Ханты-Мансийска и возгорание с выбросом большого количества дыма было видно со значительного расстояния и собрало большое количество жителей окружной столицы, которые с ужасом наблюдали последствие трагедии, пытаясь оказать посильную помощь работникам ДПС, скорой помощи и пожарным. Водитель автомобиля «Фольсваген Туарег» отказался от госпитализации, а водитель Хонды погиб на месте ДТП.