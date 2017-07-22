Пятница, 21 июля 2017 18+

Комментарии:

Страшное ДТП с летальным исходом в столице Югры (видео)

Опубликовано: 22 июля 2017, 1:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

Водитель автомобиля «Хонда Аккорд», находящийся в состоянии алкогольного опьянения двигаясь с превышением установленной скорости, не справился с управление и вылетел на полосу встречного движения, в результате чего лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Фольсваген Туарег». Водитель автомобиля «Хонда» погиб на месте ДТП.

 

В результате  автокатастрофы произошло возгорание двух автомобилей при этом водитель автомобиля «Фольсваген Туарег» чудом не пострадал, его спасло только значительное превышение массы его автомобиля  и то, что он был пристегнут ремнями безопасности и сработали все подушки безопасности.

 

Состояние алкогольного опьянение водителя автомобиля «Хонда Аккорд» виновника аварии подтверждается показании свидетелей, пояснивших, что водитель автомобиля «Хонда» 1990 года рождения непосредственно перед катастрофой находился в одно из ресторанов гостиницы «Югорская долина» где распивал спиртные напитки с   друзьями. По непонятным причина произошла ссора в результате, которой водитель будучи в эмоциональном возбуждении покинул ресторан, при этом попытки его друзей забрать у него ключи от автомобиля успехом не увенчались. Он вырвался от них и сел за руль автомобиля, жить ему оставалось не более пяти минут.

При это ДТП произошло в городской черте Ханты-Мансийска и возгорание с выбросом большого количества дыма было видно со значительного расстояния и собрало большое количество жителей окружной столицы, которые с ужасом наблюдали последствие трагедии, пытаясь оказать посильную помощь работникам ДПС, скорой помощи и пожарным. Водитель автомобиля «Фольсваген Туарег» отказался от госпитализации, а водитель Хонды погиб на месте ДТП.

Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

52
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В Нижневартовске фонд «МЫ ВМЕСТЕ» организовал необычные занятия для детей – уроки добровольчества

Опубликовано 21 июля 2017, 17:51

Кто такие добровольцы? Какую помощь они оказывают? Как стать волонтером? Ответы на эти вопросы узнали ребята, посещающие летний лагерь на базе школы английского языка «Next School», для которых специалисты фонда «МЫ ВМЕСТЕ» провели урок добровольчества. Волонтерская ... Читать полностью >>

Политолог Александр Кынев: «Я бы вообще упразднил сложносоставные субъекты и разделил их на самостоятельные регионы»

Опубликовано 21 июля 2017, 17:27

В случае объединения«тюменской матрешки» в центре Российской Федерации появится регион-монстр, а это вредно не только внутри округов, но и для страны в целом. Это крайне опасно с точки зрения баланса федеральной политической элиты. Такой субъект будет ... Читать полностью >>

Псевдо строители из Москвы обвели вокруг пальца чиновников и банкиров из Югры

Опубликовано 21 июля 2017, 15:57

Здание недостроя, стоящее на окраине столицы Югры, фундаменты несостоявшихся детских садов в Нижневартовске, Нефтеюганске, районах округа есть ничто иное, как памятник частно-государственному разгильдяйству... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO