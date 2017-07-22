Сегодня в Югре три пожарные машины тушили жилой дом
Опубликовано: 22 июля 2017, 18:55 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня в городе Пыть-Яхе ХМАО горела квартира в многоэтажном жилом доме.
В 15:39 поступило сообщение о загорании в квартире жилого дома. Пожар локализован в 15:49. Пожар ликвидирован в 16:00 К тушению пожара от МЧС России привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ.по Югре.
Рубрики: Происшествия, Пыть-Ях.
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