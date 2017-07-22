Сегодня в Югре три пожарные машины тушили жилой дом

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В Пыть-Яхе чиновница проработала в должности один день. Уволили из-за судимости и «обстоятельств» 13 июля была уволена управляющая делами администрации Пыть-Яха Ирина Набережнова. Она проработала на своей должности один день. Выяснилось, что женщина имеет за плечами условный срок за мошенничество, легализацию преступных доходов и использование заведомо подложного документа. В ... Читать полностью >>

Растрата бюджета на 90 миллионов рублей. В ХМАО чиновник второй раз попал под следствие Прокуратурой г. Пыть-Яха по результатам проверки установлено, что в декабре 2016 года директором МУП «Управление городского хозяйства» заключен договор с подрядной организацией ООО «Инновационные Технологии» на осуществление работ по капитальному ремонту оборудования водоочистных сооружений. Правда, организация ... Читать полностью >>