Болельщики Нижневартовска лидируют в проекте СИБУРа «Хороший футбол»
Опубликовано: 22 июля 2017, 16:34 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Нижневартовске продолжается Турнир болельщиков проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ. Главная цель его участников — получить для детей своего города современную футбольную школу сети футбольных центров «Чемпионика».
В течение года дети будут бесплатно заниматься по авторским методикам «Чемпионики», одобренным Российским футбольным союзом. Для этого активные болельщики города объединились в команду и выполняют творческие задания. Активисты уже сняли видеоролик о себе, а сейчас они создают герб своей команды и агитируют жителей города вступать в ряды болельщиков проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ.
По итогам двух первых заданий лидирует команда Нижневартовска. Дальше участников Футкома ждет еще несколько творческих конкурсов, результаты которых будут подведены на «Финале четырех» в Тобольске в августе. Именно тогда станет известно, в каком городе в ноябре 2017 года будет организована бесплатная футбольная школа «Чемпионики» для детей.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: #ХОРОШИЙФУТБОЛ, новости ХМАО, Новости Югры, СИБУР.
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