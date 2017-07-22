Болельщики Нижневартовска лидируют в проекте СИБУРа «Хороший футбол»

В Нижневартовске продолжается Турнир болельщиков проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ. Главная цель его участников — получить для детей своего города современную футбольную школу сети футбольных центров «Чемпионика».

В течение года дети будут бесплатно заниматься по авторским методикам «Чемпионики», одобренным Российским футбольным союзом. Для этого активные болельщики города объединились в команду и выполняют творческие задания. Активисты уже сняли видеоролик о себе, а сейчас они создают герб своей команды и агитируют жителей города вступать в ряды болельщиков проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ.

По итогам двух первых заданий лидирует команда Нижневартовска. Дальше участников Футкома ждет еще несколько творческих конкурсов, результаты которых будут подведены на «Финале четырех» в Тобольске в августе. Именно тогда станет известно, в каком городе в ноябре 2017 года будет организована бесплатная футбольная школа «Чемпионики» для детей.