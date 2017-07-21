Югорцам начали приходить «вирусные» СМС, снимающие деньги с банковских карт

Волна «вирусных» СМС докатилась и до Югры. Один из случаев такого рода мошенничества был зарегистрирован в Нефтеюганском районе.

Начиненное вирусом СМС пришло на телефон жителю села Салым. После того, как мужчина открыл сообщение, злоумышленники получили доступ к банковскому счету, привязанному к номеру телефона. Таким образом, сельчанин лишился денежных средств на сумму более 14 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

Полицейские призывают не открывать сообщения, поступившие от неизвестных лиц, и не переходить по содержащимся в них ссылкам.