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В Югре горят леса. Огнем охвачено 57 гектаров

Опубликовано: 21 июля 2017, 12:44 | Служба новостей "ЮграPRO"

13 пожаров общей площадью 57 гектаров действуют на территории Березовского, Белоярского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Сургутского лесничеств ХМАО.

Самый серьезный пожар зафиксирован на площади в Октябрьском районе, где огнем охвачено 25 гектаров леса, сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

Несмотря на то, что в настоящее время ситуация с природными возгораниями контролируемая, в ближайшие дни ожидается повышение класса пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО зафиксировано 110 лесных пожаров общей площадью 372 гектара.

Рубрики: Экология. Метки: , , .


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