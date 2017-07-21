В Югре горят леса. Огнем охвачено 57 гектаров
Опубликовано: 21 июля 2017, 12:44 | Служба новостей "ЮграPRO"
13 пожаров общей площадью 57 гектаров действуют на территории Березовского, Белоярского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Сургутского лесничеств ХМАО.
Самый серьезный пожар зафиксирован на площади в Октябрьском районе, где огнем охвачено 25 гектаров леса, сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.
Несмотря на то, что в настоящее время ситуация с природными возгораниями контролируемая, в ближайшие дни ожидается повышение класса пожарной опасности.
Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО зафиксировано 110 лесных пожаров общей площадью 372 гектара.
Рубрики: Экология. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, пожароопасный сезон.
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