В Югре горят леса. Огнем охвачено 57 гектаров

13 пожаров общей площадью 57 гектаров действуют на территории Березовского, Белоярского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Сургутского лесничеств ХМАО.

Самый серьезный пожар зафиксирован на площади в Октябрьском районе, где огнем охвачено 25 гектаров леса, сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

Несмотря на то, что в настоящее время ситуация с природными возгораниями контролируемая, в ближайшие дни ожидается повышение класса пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО зафиксировано 110 лесных пожаров общей площадью 372 гектара.