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Комментарии:

В Сургуте девушка-водитель чуть не погибла в аварии из-за незнания ПДД

Опубликовано: 21 июля 2017, 9:44 | Служба новостей "ЮграPRO"

ДТП произошло накануне вечером  в г. Сургуте.

21-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», при выезде из жилой зоны не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ-21124» и совершила с ним столкновение.

В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили различные травмы.

Рубрики: Происшествия. Метки: , , .


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Комментарии

  1. Дмитрий:
    21 июля 2017 в 10:30

    ТПшки, их миллионы по стране за рулем. Надо забирать ВУ за такое (незнание ПДД) пожизненно!!!!!!
    Сколько еще будет из-за таких тупорылых автолЭди смертей??????

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  2. Аноним:
    21 июля 2017 в 10:45

    она где училась? в какой автошколе? Разве не знает что при выезде из жилой зоны нужно уступать дорогу.

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  3. Алексей:
    21 июля 2017 в 11:32

    Дело не только в девушке и незнании ПДД — дело в обществе в целом. Среди мужского пола также часто встречаются персонажи, стремящиеся показать всем свой хитрый зад: уйти прямо с полосы позволяющей только движение налево или разворот; включить (зачем!!!) аварийную сигнализацию и переть по встречке; и т.д.
    Тупорылое панибратство (родственники и друзья в ГИБДД, администрации городов и районов, боссы крупных предприятий), а в результате безнаказанность за такие поступки, являющиеся в принципе преступлением.

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