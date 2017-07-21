В Сургуте девушка-водитель чуть не погибла в аварии из-за незнания ПДД
Опубликовано: 21 июля 2017, 9:44 | Служба новостей "ЮграPRO"
ДТП произошло накануне вечером в г. Сургуте.
21-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», при выезде из жилой зоны не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ-21124» и совершила с ним столкновение.
В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести.
Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили различные травмы.
Рубрики: Происшествия. Метки: ГИБДД по ХМАО-Югре, новости ХМАО, Новости Югры.
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ТПшки, их миллионы по стране за рулем. Надо забирать ВУ за такое (незнание ПДД) пожизненно!!!!!!
Сколько еще будет из-за таких тупорылых автолЭди смертей??????
она где училась? в какой автошколе? Разве не знает что при выезде из жилой зоны нужно уступать дорогу.
Дело не только в девушке и незнании ПДД — дело в обществе в целом. Среди мужского пола также часто встречаются персонажи, стремящиеся показать всем свой хитрый зад: уйти прямо с полосы позволяющей только движение налево или разворот; включить (зачем!!!) аварийную сигнализацию и переть по встречке; и т.д.
Тупорылое панибратство (родственники и друзья в ГИБДД, администрации городов и районов, боссы крупных предприятий), а в результате безнаказанность за такие поступки, являющиеся в принципе преступлением.