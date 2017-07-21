Пятница, 21 июля 2017 18+

Комментарии:

В Нижневартовске фонд «МЫ ВМЕСТЕ» организовал необычные занятия для детей – уроки добровольчества

Опубликовано: 21 июля 2017, 17:51 | Служба новостей "ЮграPRO"

Кто такие добровольцы? Какую помощь они оказывают? Как стать волонтером? Ответы на эти вопросы узнали ребята, посещающие летний лагерь на базе школы английского языка «Next School», для которых специалисты фонда «МЫ ВМЕСТЕ» провели урок добровольчества.

Волонтерская деятельность – актуальна повсеместно и во все времена, а «карта добрых дел» в одном только Нижневартовске охватывает большой спектр сфер жизнедеятельности. Волонтеры своими искренними улыбками и желанием «быть полезными» помогают выздоравливать маленьким пациентам в больнице, помогают чувствовать себя востребованными людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам, заботятся о братьях наших меньших и помогают брошенным животным найти кров и заботливых хозяев, выходят на субботники и участвуют в акциях по благоустройству городской среды, а также помогают с организацией праздничных гуляний или массовых акций. Помощь добровольцев невозможно переоценить, ведь они дарят всем горожанам хорошее настроение и создают очень душевную атмосферу на любом мероприятии.

Волшебство добрых дел, направленное на помощь ближнему, обязательно возвращается к волонтерам в виде хорошего настроения и формирования устойчивой веры в свои силы, в добро и справедливость.

«Главная черта любого добровольца – это вера в то, что добро победит и чем раньше ребёнок попробует сделать доброе дело и увидит его пользу, тем меньше трудностей будет у ребенка и его близких в будущем», — комментирует Ренат Губайуллин, специалист фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденного депутатом Думы ХМАО-Югры от фракции «Единая Россия» Алексеем Андреевым.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

55
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Страшное ДТП с летальным исходом в столице Югры (видео)

Опубликовано 22 июля 2017, 1:30

Водитель автомобиля «Хонда Аккорд», находящийся в состоянии алкогольного опьянения двигаясь с превышением установленной скорости, не справился с управление и вылетел на полосу встречного движения, в результате чего лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Фольсваген Туарег». Водитель ... Читать полностью >>

Политолог Александр Кынев: «Я бы вообще упразднил сложносоставные субъекты и разделил их на самостоятельные регионы»

Опубликовано 21 июля 2017, 17:27

В случае объединения«тюменской матрешки» в центре Российской Федерации появится регион-монстр, а это вредно не только внутри округов, но и для страны в целом. Это крайне опасно с точки зрения баланса федеральной политической элиты. Такой субъект будет ... Читать полностью >>

Псевдо строители из Москвы обвели вокруг пальца чиновников и банкиров из Югры

Опубликовано 21 июля 2017, 15:57

Здание недостроя, стоящее на окраине столицы Югры, фундаменты несостоявшихся детских садов в Нижневартовске, Нефтеюганске, районах округа есть ничто иное, как памятник частно-государственному разгильдяйству... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO