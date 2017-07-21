В Нижневартовске фонд «МЫ ВМЕСТЕ» организовал необычные занятия для детей – уроки добровольчества

Кто такие добровольцы? Какую помощь они оказывают? Как стать волонтером? Ответы на эти вопросы узнали ребята, посещающие летний лагерь на базе школы английского языка «Next School», для которых специалисты фонда «МЫ ВМЕСТЕ» провели урок добровольчества.

Волонтерская деятельность – актуальна повсеместно и во все времена, а «карта добрых дел» в одном только Нижневартовске охватывает большой спектр сфер жизнедеятельности. Волонтеры своими искренними улыбками и желанием «быть полезными» помогают выздоравливать маленьким пациентам в больнице, помогают чувствовать себя востребованными людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам, заботятся о братьях наших меньших и помогают брошенным животным найти кров и заботливых хозяев, выходят на субботники и участвуют в акциях по благоустройству городской среды, а также помогают с организацией праздничных гуляний или массовых акций. Помощь добровольцев невозможно переоценить, ведь они дарят всем горожанам хорошее настроение и создают очень душевную атмосферу на любом мероприятии.

Волшебство добрых дел, направленное на помощь ближнему, обязательно возвращается к волонтерам в виде хорошего настроения и формирования устойчивой веры в свои силы, в добро и справедливость.

«Главная черта любого добровольца – это вера в то, что добро победит и чем раньше ребёнок попробует сделать доброе дело и увидит его пользу, тем меньше трудностей будет у ребенка и его близких в будущем», — комментирует Ренат Губайуллин, специалист фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденного депутатом Думы ХМАО-Югры от фракции «Единая Россия» Алексеем Андреевым.