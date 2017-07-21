С 1 января 2018 года обмен сообщениями в мессенджерах будет привязан к телефонному номеру пользователя
Опубликовано: 21 июля 2017, 14:09 | Служба новостей "ЮграPRO"
Депутаты Госдумы в заключительном чтении одобрили законопроект, согласно которому мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона, сообщает РИА Новости.
В случае если данное условие выполнено не будет, услуга обмена сообщениями предоставляться не должна.
Законопроект накладывает на владельцев мессенджеров обязанность обеспечить техническую возможность, при которой юзер сможет отказаться от получения электронных сообщений от других пользователей. Организаторы также должны настроить возможность устроить массовую рассылку сообщений от государственных органов и ограничить распространение противоправного контента.
Отказ от выполнения установленных законом положений грозит мессенджеру блокировкой на территории России. Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2018 года.
Рубрики: Общество, Страна и Мир. Метки: Госдума РФ, мессенджеры, новости ХМАО, Новости Югры.
Похожие:
Опубликовано 21 июля 2017, 17:27
В случае объединения«тюменской матрешки» в центре Российской Федерации появится регион-монстр, а это вредно не только внутри округов, но и для страны в целом. Это крайне опасно с точки зрения баланса федеральной политической элиты. Такой субъект будет ... Читать полностью >>
Опубликовано 21 июля 2017, 15:57
Здание недостроя, стоящее на окраине столицы Югры, фундаменты несостоявшихся детских садов в Нижневартовске, Нефтеюганске, районах округа есть ничто иное, как памятник частно-государственному разгильдяйству... Читать полностью >>
Опубликовано 21 июля 2017, 13:13
Преступную группу выявили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по г. Сургуту. Организатором ОПГ стала 40-летняя сургутянка, которая, вступив в сговор с 31-летней гражданкой одной из республик Центральной Азии, привлекла ... Читать полностью >>
Че за дурь у депутатов. Сегодня все по номеру телефона!