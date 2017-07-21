С 1 января 2018 года обмен сообщениями в мессенджерах будет привязан к телефонному номеру пользователя

Депутаты Госдумы в заключительном чтении одобрили законопроект, согласно которому мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона, сообщает РИА Новости.

В случае если данное условие выполнено не будет, услуга обмена сообщениями предоставляться не должна.

Законопроект накладывает на владельцев мессенджеров обязанность обеспечить техническую возможность, при которой юзер сможет отказаться от получения электронных сообщений от других пользователей. Организаторы также должны настроить возможность устроить массовую рассылку сообщений от государственных органов и ограничить распространение противоправного контента.

Отказ от выполнения установленных законом положений грозит мессенджеру блокировкой на территории России. Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2018 года.