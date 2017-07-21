Псевдо строители из Москвы обвели вокруг пальца чиновников и банкиров из Югры

Дело о банкротстве московской строительной компании ЗАО «АльянсТрансСтрой» рассматривается в Арбитражном суде города Москвы более двух с половиной лет. Инициатором этого процесса выступило Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк «Открытие», которому по состоянию на октябрь 2014 года ЗАО «АльянсТрансСтрой» задолжало 221 776 522 рубля.

В соответствии с информацией Арбитражного суда города Москвы по состоянию на 30 июня 2017 года дебиторская задолженность строителей 61 контрагенту составляет 445 654 000 руб.). Это, так сказать, уже отдаленные последствия псевдо деятельности псевдо строителей из Москвы.

Предыстория такова: в 2011 генеральным директором фирмы Тиграном Хачатуряном и первым заместителем губернатора ХМАО Александром Кимом году было подписано соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним предприятие обязалось вложить в объекты ХМАО 7 млрд рублей в рамках системы государственно-частного партнерства (ГЧП) для выполнения постановления Правительства ХМАО- ЮГРЫ от 09.10.2013 №413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014-2020 годы».

Планировалось строительство детских садов в ХМАО (Ханты-Мансийск ул. Студенческая, Ханты-Мансийск Учхоз, пос. Пойковский 6 мкр и 7 мкр, Нефтеюганск 11 мкр, 4 мкр, пос. Сингапай, пос. Каркатеевы, пос. УльтЯгун, Нижневартовск 16 мкр) за счет финансирования из внебюджетных источников, то есть, за счет средств подрядчика или привлеченных им заемных средств. Своих денег у учредителя компании с уставным капиталом 10 000 рублей, беженца из Азербайджана Марата Баласаняна, не было. На момент подписания соглашения с Правительством Югры он рассчитывал каким-то образом влезть в газово-нефтяной бизнес, чтобы поправить финансовые дела. В эту денежную сферу его не пустили. Кредиты, взятые им под залог различных обязательств, составляли сотни миллионов рублей. Средства по новым обязательствам перед банками, оформленные им под соглашение с Правительством округа, были направлены на обслуживание ранее взятых кредитов.

Цели прихода Баланяна в Югру понятны, непонятно другое: как мог подписать соглашение, не проверив дееспособность другой стороны, первый заместитель губернатора?

Кстати, среди участников арбитражного процесса, который сейчас проходит в Москве, есть немало организаций из Югры. В списке истцов -департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, администрация Нефтеюганского района, департамент муниципальной собственности администрации г. Ханты-Мансийска, Администрация города Нефтеюганска, МКУ «УКС г. Нижневартовск», Администрация Нижневартовского района и т.д.

Для краткости скажем, что ни один из объектов, которые с таким пылом подписался строить «АльянсТрансСтрой», не сдан в эксплуатацию. Более того, часть детских садов, которые уже должны быть построены и сданы, вообще удалена из списков согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №40-п от 20.02.2015 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 09.10.2013 №413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014-2020 годы». Но об этих позорных фактах Правительство и его ручные СМИ молчат.

Одна из особенностей современной российской социально-экономической политики – разработка множества долгосрочных программ. Исписав тонны бумаги, чиновники, несмотря на то, что над выполнением уже действующей программы еще пахать да пахать, тут же начинают разработку новой. Когда очередная программа принята, о предыдущей уже забыли: деньги освоены, дело не сделано – все по правилам отечественного менеджмента.

Поневоле приходит в голову мысль о компетентности нынешнего руководства, начиная с верхнего эшелона и далее по нисходящей. Даже беглое ознакомление с программами, которые штампует окружное Правительство, позволяет заметить, что в них устанавливаются только общие сроки, с дефисом между двумя датами, как на кладбищенской дощечке. Не указываются инструменты и методы для достижения поставленных программой целей, сроки, этапы и лица, ответственные за исполнения того или иного этапа, с точностью не определены источники финансирования, кроме бюджетных. Скажем больше, документы, когда-то уже утвержденные, подвергаются существенным корректировкам, причем, исключительно в сторону снижения показателей по финансированию и физическим объемам.

Степень адекватности любой программы развития в первую очередь определяется уровнем квалификации ее составителей. Об уровне местных разработчиков можно судить хотя бы потому, что в итоговом документе не указывается наличие квалифицированных органов и организаций, привлекаемых для его исполнения. Между тем, исполнение программы, как наиболее важная ее часть, – определяется квалификацией исполнителей, жесткостью контроля организации исполнения и своевременностью выделения ресурсов. А нет конкретики в программе – спросить не с кого, значит, Правительство во многом полагается на волю случая. Кстати, к этим наиважнейшим темам агентство «ЮграPRO» еще вернется в обозримом будущем.

В ряду недостроенных ЗАО «АльянсТрансСтрой» объектов особняком стоит детский сад на улице Студенческой в Ханты-Мансийске. В том виде, как сейчас, здание пребывает с 2014 года, — именно тогда на нем были прекращены работы. Тем не менее, все это время объект находится под круглосуточной профессиональной охраной. Строительство объекта осуществлялось исключительно за счет собственных и привлеченных (заемных) средств, полученных предприятием в кредитных организациях на условиях договоров на открытие кредитной линии на финансирование расходов, связанных со строительством объекта.

По окончании строительства и оформления инвестором прав собственности на объект в установленном законом порядке планировалось приобретение в собственность муниципального образования г. Ханты-Мансийска на условиях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственных и муниципальных закупках.

Здание находится в достаточно высокой степени строительной готовности: закрыт тепловой контур, имеется кровля. Тем не менее, по некоторым сведениям, тем же постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 40-П от 20 февраля 2015 года объект исключен из «Перечня объектов капитального строительства на 2014-2020 годы, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций» Госпрограммы. (Точного подтверждения этим данным нет, поскольку, не исключено, само постановление подвергалось корректировке, и окончательной редакции документа агентству отыскать не удалось).

Продолжим. В связи с нарушениями сроков производства работ по строительству объекта департаментом муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска в 2015 году отказано в продлении срока действия договора аренды земельного участка с ЗАО «АльянсТрансСтрой».

Органами исполнительной власти автономного округа совместно с администрацией города Ханты-Мансийск и публичным акционерным обществом «Ханты-Мансийский банк «Открытие» разработан план мероприятий по завершению строительства объекта, утвержденный Заместителем Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Д.В. Шаповалом, с перечнем всех необходимых для этого мероприятий, со сроками их проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

А вот дальше тоже интересно. В соответствии с условиями реализации плана в конце 2017 года администрацией г. Ханты-Мансийска будет принято решение о достройке, изменении назначения или сносе объекта на основании заключения о техническом состоянии и фактической демографической ситуации на территории муниципального образования, — это практически цитата из плана. Сам документ под предлогом его коммерческой тайны в данный момент для «ЮграPRO» оказался недоступен.

В связи с эти у агентства возникло несколько вопросов:

Почему техническая экспертиза здания отнесена на конец 2017 года и не была проведена ранее? Какие обстоятельства мешают администрации Ханты-Мансийска оценить фактическую демографическую ситуацию, ведь дети, которые должны пойти в детский сад уже родились? Нужен ли новый детский сад на 300 мест городу, если в некоторых из имеющихся детских садов дети спят на двух ярусных кроватях?

Есть и другие вопросы, но их нужно задавать только после получения ответов на три первых.

Не исключено, что у чиновников есть соображения и другого, непонятного для обывателя порядка. Земля, отданная несколько лет назад в аренду ЗАО «АльянсТрансСтрой», сейчас представляет из себя лакомый кусок для использования его в других целях. И не факт, что решение будет принято в пользу малышей, которые в данном случае так же бесправны, как и их родители.

Здание недостроя, стоящее на окраине столицы Югры, фундаменты несостоявшихся детских садов в Нижневартовске, Нефтеюганске, районах округа есть ничто иное, как памятник частно-государственному разгильдяйству, постаментом которому служат мздоимство и вопиющая некомпетентность чиновников, живущих по принципу «после меня хоть трава не расти»!