Предприимчивая жительница Сургута организовала преступную группу и обналичила через фирмы-однодневки 336 млн рублей

Преступную группу выявили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по г. Сургуту.

Организатором ОПГ стала 40-летняя сургутянка, которая, вступив в сговор с 31-летней гражданкой одной из республик Центральной Азии, привлекла к работе не менее 10 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Молодые люди за вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч рублей зарегистрировали на свое имя 17 подставных юридических лиц. Далее злоумышленница, выполняя заказы различных организаций на оказание услуг, поставку товаров и проведение строительных работ, обналичила через созданные фирмы-«однодневки» незадекларированную сумму в размере более 336 миллионов рублей. Деньги перечислялись по различным фиктивным основаниям.

В настоящее время в отношении жительницы Сургута возбуждено уголовное дело, в случае вынесения обвинительного приговора ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.