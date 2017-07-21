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Предприимчивая жительница Сургута организовала преступную группу и обналичила через фирмы-однодневки 336 млн рублей

Опубликовано: 21 июля 2017, 13:13 | Служба новостей "ЮграPRO"

Преступную группу выявили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по г. Сургуту.

Организатором ОПГ стала 40-летняя сургутянка, которая, вступив в сговор с 31-летней гражданкой одной из республик Центральной Азии, привлекла к работе не менее 10 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Молодые люди за вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч рублей зарегистрировали на свое имя 17 подставных юридических лиц. Далее злоумышленница, выполняя заказы различных организаций на оказание услуг, поставку товаров и проведение строительных работ, обналичила через созданные фирмы-«однодневки» незадекларированную сумму в размере более 336 миллионов рублей. Деньги перечислялись по различным фиктивным основаниям.

В настоящее время в отношении жительницы Сургута возбуждено уголовное дело, в случае вынесения обвинительного приговора ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Рубрики: Сургут. Метки: , , .


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Комментарии

  1. ФАКТ:
    21 июля 2017 в 15:54

    А почему только её грозит наказание? Как же подельники , а заказчики, которые нуждались в наличности? Деньги ведь перечислялись по «различным фиктивным основаниям». Пишите о ОПГ , а уголовное дело возбудили против одной «жительницы Сургута» .Значит остальные участники, будут «неустановленными лицами», и срок женщине будет условный. К тому же судя по обороту, есть чем откупиться.

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