К четырем еще два. Уголовное «портфолио» гендиректора ООО «СПК» пополнилось новыми эпизодами

В ходе расследования нескольких уголовных дел в отношении бывшего генерального директора ООО «Строительно-промышленный комбинат», были выявлены новые факты противоправной деятельности руководства данной организации.

Так, удалось выяснить, что в период с июня 2015 по октябрь 2016 года обвиняемый сокрыл денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, а также совершил так называемое преднамеренное банкротство предприятия.

Таким образом, в «портфолио» экс-директора ООО «СПК» в общей сложности значатся 6 уголовных дел, которые в настоящее время соединены в одном производстве.