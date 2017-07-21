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К четырем еще два. Уголовное «портфолио» гендиректора ООО «СПК» пополнилось новыми эпизодами

Опубликовано: 21 июля 2017, 11:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

В ходе расследования нескольких уголовных дел в отношении бывшего генерального директора ООО «Строительно-промышленный комбинат», были выявлены новые факты противоправной деятельности руководства данной организации.

Так, удалось выяснить, что в период с июня 2015 по октябрь 2016 года обвиняемый сокрыл денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, а также совершил так называемое преднамеренное банкротство предприятия.

Таким образом, в «портфолио» экс-директора ООО «СПК» в общей сложности значатся 6 уголовных дел, которые в настоящее время соединены в одном производстве.

Рубрики: Экономика. Метки: , , .


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Комментарии

  1. Засужу...:
    21 июля 2017 в 15:37

    Мы Николай второй, или у директора СПК нет фамилии?

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