К четырем еще два. Уголовное «портфолио» гендиректора ООО «СПК» пополнилось новыми эпизодами
Опубликовано: 21 июля 2017, 11:30 | Служба новостей "ЮграPRO"
В ходе расследования нескольких уголовных дел в отношении бывшего генерального директора ООО «Строительно-промышленный комбинат», были выявлены новые факты противоправной деятельности руководства данной организации.
Так, удалось выяснить, что в период с июня 2015 по октябрь 2016 года обвиняемый сокрыл денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, а также совершил так называемое преднамеренное банкротство предприятия.
Таким образом, в «портфолио» экс-директора ООО «СПК» в общей сложности значатся 6 уголовных дел, которые в настоящее время соединены в одном производстве.
Рубрики: Экономика. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ООО «Строительно-промышленный комбинат».
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