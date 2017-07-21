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ХК «Югра» одержал первую победу под руководством Игоря Захаркина

Опубликовано: 21 июля 2017, 11:05 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вчера в столице Белоруссии хоккейный клуб «Югра» одержал первую победу со счетом 4:3 в товарищеском матче ХК «Неман», действующий чемпион белорусской экстралиги. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Югра».

Первую шайбу забросил югорчанин Иван Лекомцев на седьмой минуте. Во втором периоде белорусы забили три шайбы и вырвались вперед. В третьей двадцатиминутке югорчане взяли реванш и забросили две шайбы. Сравняли цифры на табло Константин Панов и Виталий Шулаков. И только в серии послематчевых бросков подопечные Игоря Захаркина вырвали победу. Победный буллит забил Андрей Анкудинов.

«Первое, что мне понравилось у команды сегодня – это движение, желание. Те тактические элементы, которые мы прорабатывали в течение двух недель, отчасти проявились и в игре. Не понравилось, что многочисленные моменты, которые создаёт команда, не реализуются. Это, конечно, печально, потому что в матчах чемпионата КХЛ подобные эпизоды обязательно должны заканчиваться взятием ворот. Такие голы должны забиваться. Мы играли достаточно быстро, соперник не успевал, поэтому было много удалений. И конечно, мы работаем над игрой в неравных составах. Сегодня она не получилась результативной, мы забросили только одну шайбу, хотя имели много шансов. При этом ещё умудрились пропустить два гола, играя в большинстве», — заявил главный тренер «Югры» Игорь Захаркин.

«Отмечу, что проигрывая 1:3, команда прибавила в движении, игроки полезли на ворота, проявили определённое желание, и в результате игру спасли.  Важно, что команда выровняла игру, имела много шансов вырвать победу и в основное время, и в овертайме играли неплохо, три выхода «два в один» создали. Понравилось, как надёжно сыграл наш вратарь, очень спокойно» ,- подытожил Захаркин.

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