Жителям ХМАО начали выплату средств, вложенных ими в банк «Югра»

Сегодня государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила о том, что начались выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО БАНК «ЮГРА».

Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.

Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 июля 2017 года.

Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ПАО БАНК «ЮГРА» произведено в зависимости от места жительства вкладчика, а также от начальной буквы его фамилии:

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: ПАО БАНК «ФК Открытие» – A-Z, А-О, ПАО Сбербанк – П-Я.

Как сообщили агентству ЮграPRO в Ханты-Мансийском отделении Сбербанка №1791/0052, сегодня в первой половине дня за получением в отделение обратились более тридцати клиентов банка «Югра». Дефицита финансовых средств Сбербанк не испытывает, свои обязательства перед вкладчиками «Югры», возложенные на него «Агентством по страхованию вкладов», выполнит.