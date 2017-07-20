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За изнасилование и съемку нетрезвой подруги на телефон двух югорцев ждет реальный тюремный срок

Опубликовано: 20 июля 2017, 11:21 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Югре завершено расследование уголовных дел по факту изнасилования девушки и нарушения неприкосновенности ее частной жизни.

Инцидент произошел в апреле 2017 года. Двое молодых мужчин и девушка распивали спиртные напитки. Когда девушка уснула, один из мужчин вступил с ней в половую связь, а другой стал снимать происходящее на видеокамеру телефона, сопровождая акт комментариями.

В скором времени оба молодых человека предстанут перед судом. Одному из них предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ и ч. 1 ст. 137 УК РФ (изнасилование и нарушение неприкосновенности частной жизни), второму – по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ, ч. 1 ст. 137 УК РФ (покушение на изнасилование и нарушение неприкосновенности частной жизни).

 

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