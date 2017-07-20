Югорские врачи будут обучаться гинекологии в Корее

Два врача акушера-гинеколога из Сургутского клинического перинатального центра в 2017 году пройдут двухмесячную стажировку в Республике Корея. Изначально претендентов от автономного округа было пятеро, но конкурсный отбор прошли лишь двое — одним из условий принимающей стороны было свободное владение врачами английским языком, на котором пройдет обучение.

Стажировка югорчан продлится с 24 июля по 15 сентября текущего года, в Сеуле. Корейские медики поделятся с российскими коллегами наработанным опытом в области оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

По словам заместителя главврача по медицинской части Сургутского клинического перинатального центра Инны Киличевой, предстоящая стажировка будет комплексной, по качеству обучения она приравнивается к первичной специализации.