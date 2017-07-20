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Югорские врачи будут обучаться гинекологии в Корее

Опубликовано: 20 июля 2017, 17:56 | Служба новостей "ЮграPRO"

Два врача акушера-гинеколога из Сургутского клинического перинатального центра  в 2017 году пройдут двухмесячную стажировку в Республике Корея. Изначально претендентов от автономного округа было пятеро, но конкурсный отбор прошли лишь двое — одним из условий принимающей стороны было свободное владение врачами английским языком, на котором пройдет обучение.

Стажировка югорчан продлится с 24 июля по 15 сентября текущего года, в Сеуле. Корейские медики поделятся с российскими коллегами наработанным опытом в области оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

По словам заместителя главврача по медицинской части Сургутского клинического перинатального центра Инны Киличевой, предстоящая стажировка будет комплексной, по качеству обучения она приравнивается к первичной специализации.

Рубрики: Сургут. Метки: , , , .


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