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Югорские власти за два года отремонтируют только 30% «убитых» дорог региона

Опубликовано: 20 июля 2017, 13:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

Только 30% проблемных участков из отмеченных на интерактивной карте «убитых» дорог  отремонтируют югорские власти за 2017-2018 год.

Такие данные озвучили эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в ХМАО по итогам промежуточного мониторинга хода реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Как сообщили активисты, сегодня на интерактивной карте отмечено 126 проблемных дорожных участков (104 км) в 18 муниципалитетах, при этом в план работ на 2017–2018 гг. включены лишь 39 из них.

На сегодняшний день отремонтированы семь дорог, и все в грунтовом или щебеночном исполнении.

«На недавнем совещании с первым заместителем губернатора Югры мы подняли проблему отсутствия нормативов по обслуживанию и содержанию дорог с грунтовым покрытием. Общие фразы, что на таких дорогах не допускаются ямы, их нужно грейдировать и профилировать, не устанавливают ни сроков устранения выявленных нарушений, ни четких требований к ремонту. Этот факт позволяет главам поселений, где грунтовых дорог около 90%, исполнять свои полномочия некачественно, при этом обслуживание дорог осуществляется за счет бюджета», – отмечает член регионального штаба ОНФ в Югре Александр Хильман.

Сегодняшнее состояние дорог четвертой и пятой категории в сельских поселениях округа можно назвать неудовлетворительным, но на жалобы жителей в органы ГИБДД о плохом состоянии грунтовых дорог приходит один ответ: нет нормативов и стандартов, по которым можно наказать виновных.

«Сегодня в поселках нет специалистов, имеющих достаточные компетенции по содержанию дорог. Зато согласно 131-ФЗ – полномочия есть. Потому мы предлагаем профильному департаменту разработать единый региональный регламент, детально прописывающий требования к ремонту и содержанию дорог четвертой и пятой категории. Регламент должен содержать все необходимые мероприятия по водоотведению, окувечиванию, созданию профиля дорожного полотна. На основании регламента необходимо заключить муниципальные контракты на содержание дорожной сети поселений. Тогда у глав появится возможность наказывать безответственных подрядчиков за невыполнение условий госконтракта, а у правоохранительных органов – нормативная база для реагирования на жалобы граждан», – считает Хильман.

 

Рубрики: Экономика. Метки: , , , , .


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