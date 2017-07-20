В Югре задержали авто с торчащей из багажника рукой автоинспектора
Опубликовано: 20 июля 2017, 9:43 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне в Сургуте задержали шутника, передвигающегося на автомобиле Daewoo Mattiz, из багажника которого торчала рука автоинспектора с жезлом.
Иномарку «с начинкой» жители округа заметили на дорогах пару недель назад, но, как оказалось, полиция остановила её впервые. Между тем в окружном управлении МВД отметили, что водитель автомобиля ничего не нарушил, а наказания за хорошее чувство юмора не полагается.
К слову, данный автомобиль пришелся по нраву пользователям соцсетей, в том числе «на 5 баллов» оценили и надпись, размещенную на заднем стекле автомобиля: «Не гудите, пожалуйста! И так страшно».
Рубрики: Общество, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, Фото: группа «К-Информ» VK.
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