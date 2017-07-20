В Югре задержали авто с торчащей из багажника рукой автоинспектора

Накануне в Сургуте задержали шутника, передвигающегося на автомобиле Daewoo Mattiz, из багажника которого торчала рука автоинспектора с жезлом.

Иномарку «с начинкой» жители округа заметили на дорогах пару недель назад, но, как оказалось, полиция остановила её впервые. Между тем в окружном управлении МВД отметили, что водитель автомобиля ничего не нарушил, а наказания за хорошее чувство юмора не полагается.

К слову, данный автомобиль пришелся по нраву пользователям соцсетей, в том числе «на 5 баллов» оценили и надпись, размещенную на заднем стекле автомобиля: «Не гудите, пожалуйста! И так страшно».