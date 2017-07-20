Четверг, 20 июля 2017 18+

Комментарии:

В Югре задержали авто с торчащей из багажника рукой автоинспектора

Опубликовано: 20 июля 2017, 9:43 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне в Сургуте задержали шутника, передвигающегося на автомобиле Daewoo Mattiz, из багажника которого торчала рука автоинспектора с жезлом.

Иномарку «с начинкой» жители округа заметили на дорогах пару недель назад, но, как оказалось, полиция остановила её впервые. Между тем в окружном управлении МВД отметили, что водитель автомобиля ничего не нарушил, а наказания за хорошее чувство юмора не полагается.

К слову, данный автомобиль пришелся по нраву пользователям соцсетей, в том числе «на 5 баллов» оценили и надпись, размещенную на заднем стекле автомобиля: «Не гудите, пожалуйста! И так страшно».

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , .


Рейтинг новости:

2600
Просмотры:
9
Поделились:
5 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Аноним:
    20 июля 2017 в 10:16

    а свою руку он тубы засунул? шутник

    Ответить
  2. Страх потеряли:
    20 июля 2017 в 11:22

    Особо поразило сдержанное отношение полиции, типа «у нас тоже есть чувство юмора»!?

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Югорские власти за два года отремонтируют только 30% «убитых» дорог региона

Опубликовано 20 июля 2017, 13:00

Только 30% проблемных участков из отмеченных на интерактивной карте «убитых» дорог  отремонтируют югорские власти за 2017-2018 год. Такие данные озвучили эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в ХМАО по итогам промежуточного мониторинга хода реализации проекта «Дорожная инспекция ... Читать полностью >>

Пропавшие сплавщики из Екатеринбурга были найдены в Советском районе

Опубликовано 20 июля 2017, 12:26

Группа сплавщиков из трех человек, в числе которых 9-летняя девочка, были найдены накануне, 19 июля, в районе мансийской деревни Советского района. В дежурную часть с заявлением о розыске родственников обратилась жительница Екатеринбурга, сообщившая, что ее супруг, свекор ... Читать полностью >>

Хуже только в Бразилии, Греции, Индии. Жизнь российских пенсионеров признана ужасной

Опубликовано 20 июля 2017, 12:02

В международном пенсионном рейтинге Россия заняла 4 место, правда, с конца. Исследование французской финансовой корпорацией Natixis демонстрирует, насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране. Российской Федерации присвоили «почетное» 40 место из 43 возможных. ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO