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Сегодня в полдень в Югре «Крузак» врезался в «Опель». У водителя «Опеля» пробита голова

Опубликовано: 20 июля 2017, 14:45 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня в полдень в центре столицы Югры на перекрестке улиц Мира и Доронина столкнулись два автомобиля:«Тойота Ленд Крузер» и «Опель Зафира». Водитель автомобиля «Опель» не пропустил «Ленд Крузер», ехавший по главной дороге, по улице Мира. У водителя «Опеля» разбита голова, по словам очевидца, он потерял сознание. В автомобиле «Тойота Ленд Крузер» сработали подушки безопасности, в результате водитель «Крузака» отделался легким испугом.

«Пять минут назад на перекрестке «Опель» не пропустил «Джип» и произошло столкновение. У дедушки, водителя «Опеля» пробита голова, он сидит в машине реанимации, а мужчина, водитель «Джипа» в нормальном состоянии, ходит, сработали подушки безопасности.  Дедушка потерял сознание», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» женщина, которая видела столкновение автомобилей.

Корреспонденту информационного агентства удалось взять комментарий полицейского, который находился на месте дорожно-транспортного происшествия. К месту ДТП прибыли две машины скорой помощи. Сотрудников ДПС на месте ДТП не было, вероятно, у них более важные задачи.

«Мужчина на автомобиле «Тойота Ленд Крузер» ехал впереди, а мы за ним метрах в двухстах сзади и видели, как две машины столкнулись. Мы сразу отреагировали: оказали помощь, вызвали наряд ДПС и скорую помощь. Оба водителя живые, травму получил только водитель автомобиля «Опель Зафира», у него разбита голова, но он в нормальном состоянии, разговаривает», — сообщил корреспонденту «ЮграPRO» сержант патрульно-постовой службы.

Двигался, ли автомобиль «Тойота Ленд Крузер» с превышением разрешенной скорости? – надеемся, следствие установит, если за рулем крутого «Крузака» не окажется кто-то из современных «хозяев жизни», которым все можно и за это им ничего не бывает. Это косвенно подтверждает тот факт, что на место ДТП сразу не прибыл расчет ДПС, вероятно, такие щепетильные дела доверяют расследовать только доверенным лицам, которые знают как можно отмазать нужного человека, а то не дай Бог приедет такой как честный «гаишник» из Нижневартовска Андрей Ласкин, и оформит все, как требуется по закону.

Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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