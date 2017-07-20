Пропавшие сплавщики из Екатеринбурга были найдены в Советском районе

Группа сплавщиков из трех человек, в числе которых 9-летняя девочка, были найдены накануне, 19 июля, в районе мансийской деревни Советского района.

В дежурную часть с заявлением о розыске родственников обратилась жительница Екатеринбурга, сообщившая, что ее супруг, свекор и 9-летняя падчерица 8 июля отправились в туристический маршрут по реке Тапсуй в Советском районе, а 15 числа, как обещали, не вышли на связь.

Вчера, около 23:00 часов полицейские обнаружили семью в районе мансийской деревни, на месте стоянки автомобиля разыскиваемых. Никто из них не пострадал.

Мужчина рассказал, что во время сплава по реке отказал двигатель на лодке, в результате чего им четыре дня пришлось подниматься вверх по течению при помощи весел. На ночлег путешественники останавливались на берегу реки. При себе у них имелся необходимый набор питания.

В настоящее время семья покинула Ханты-Мансийский автономный округ и уехала домой.