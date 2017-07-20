Четверг, 20 июля 2017 18+

Комментарии:

Пропавшие сплавщики из Екатеринбурга были найдены в Советском районе

Опубликовано: 20 июля 2017, 12:26 | Служба новостей "ЮграPRO"

Группа сплавщиков из трех человек, в числе которых 9-летняя девочка, были найдены накануне, 19 июля, в районе мансийской деревни Советского района.

В дежурную часть с заявлением о розыске родственников обратилась жительница Екатеринбурга, сообщившая, что ее супруг, свекор и 9-летняя падчерица 8 июля отправились в туристический маршрут по реке Тапсуй в Советском районе, а 15 числа, как обещали, не вышли на связь.

Вчера, около 23:00 часов полицейские обнаружили семью в районе мансийской деревни, на месте стоянки автомобиля разыскиваемых. Никто из них не пострадал.

Мужчина рассказал, что во время сплава по реке отказал двигатель на лодке, в результате чего им четыре дня пришлось подниматься вверх по течению при помощи весел. На ночлег путешественники останавливались на берегу реки. При себе у них имелся необходимый набор питания.

В настоящее время семья покинула Ханты-Мансийский автономный округ и уехала домой.

Рубрики: Общество, Происшествия. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

650
Просмотры:
8
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Жителям ХМАО начали выплату средств, вложенных ими в банк «Югра»

Опубликовано 20 июля 2017, 14:11

Сегодня государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила о том, что начались выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО БАНК «ЮГРА». Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность). Возмещение выплачивается вкладчику в ... Читать полностью >>

Югорские власти за два года отремонтируют только 30% «убитых» дорог региона

Опубликовано 20 июля 2017, 13:00

Только 30% проблемных участков из отмеченных на интерактивной карте «убитых» дорог  отремонтируют югорские власти за 2017-2018 год. Такие данные озвучили эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в ХМАО по итогам промежуточного мониторинга хода реализации проекта «Дорожная инспекция ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO