Навальный пришелся Югре не ко двору?

Ситуация в Югре не располагает к плодотворной работе активистов Навального – штабы в Сургуте и Нижневартовске до сих пор не открыты.

Причина кроется в отсутствии подходящих кадров. Хотя, как сообщил ИА ЮграPRO региональный менеджер «кампании Навального» в УрФО, в Нижневартовске нашелся человек, который займется всей организацией. Открытие штаба в городе состоится в ближайшие пару недель – пока идет активный поиск помещения.

В Сургуте же координатора пока нет, поэтому и открытие штаба здесь откладывается.

Отметим, на данный момент в городах Югры действуют лишь волонтеры. Именно они занимаются организацией всех посильных мероприятий. Отметим, на митинги 12 июня в крупных городах ХМАО вышло порядка 650 человек. Большая часть пришлась на Сургут и Нижневартовск.