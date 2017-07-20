Навальный пришелся Югре не ко двору?
Опубликовано: 20 июля 2017, 10:47 | Служба новостей "ЮграPRO"
Ситуация в Югре не располагает к плодотворной работе активистов Навального – штабы в Сургуте и Нижневартовске до сих пор не открыты.
Причина кроется в отсутствии подходящих кадров. Хотя, как сообщил ИА ЮграPRO региональный менеджер «кампании Навального» в УрФО, в Нижневартовске нашелся человек, который займется всей организацией. Открытие штаба в городе состоится в ближайшие пару недель – пока идет активный поиск помещения.
В Сургуте же координатора пока нет, поэтому и открытие штаба здесь откладывается.
Отметим, на данный момент в городах Югры действуют лишь волонтеры. Именно они занимаются организацией всех посильных мероприятий. Отметим, на митинги 12 июня в крупных городах ХМАО вышло порядка 650 человек. Большая часть пришлась на Сургут и Нижневартовск.
Рубрики: Общество. Метки: Алексей Навального, новости ХМАО, Новости Югры, штаб Алексея Навального.
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