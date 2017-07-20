Когда нет ничего святого. За украденные у ветерана войны награды югорца наказали исправительными работами

К шести месяцам исправительных работ приговорили жителя посёлка Коммунистический, который признан виновным в краже государственных наград у ветерана Великой Отечественной войны.

Преступление злоумышленник совершил в мае 2016 года. Находясь в гостях у знакомой, он незаконно завладел медалями её матери-ветерана: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

В дальнейшем он распорядился похищенными наградами по своему усмотрению.