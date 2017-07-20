Когда нет ничего святого. За украденные у ветерана войны награды югорца наказали исправительными работами
Опубликовано: 20 июля 2017, 16:30 | Служба новостей "ЮграPRO"
К шести месяцам исправительных работ приговорили жителя посёлка Коммунистический, который признан виновным в краже государственных наград у ветерана Великой Отечественной войны.
Преступление злоумышленник совершил в мае 2016 года. Находясь в гостях у знакомой, он незаконно завладел медалями её матери-ветерана: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
В дальнейшем он распорядился похищенными наградами по своему усмотрению.
Рубрики: Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, Прокуратура ХМАО-Югры.
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