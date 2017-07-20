Хуже только в Бразилии, Греции, Индии. Жизнь российских пенсионеров признана ужасной

В международном пенсионном рейтинге Россия заняла 4 место, правда, с конца. Исследование французской финансовой корпорацией Natixis демонстрирует, насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране. Российской Федерации присвоили «почетное» 40 место из 43 возможных.

Специалисты исследовали четыре фактора: уровень здравоохранения, размер пенсий, качество жизни, материальное благополучие. По каждому пункту начислялось от 0 до 100%. Россия набрала 36%, 41%, 58% и 47% соответственно. Общий результат – 45%.

Возглавили рейтинг по благополучию пенсионеров Норвегия, Швейцария и Исландия. Ниже России в списке оказались Бразилия, Греция и Индия.