Госдума отменила бесплатный провоз багажа для части пассажиров

Новый законопроект, принятый Госдумой в третьем, окончательном чтении, предусматривает необязательный бесплатный провоз багажа при невозвратных билетах. При этом для обладателей возвратных билетов сохраняется право взять в багаж бесплатно минимум 10 кг.

Таким образом, по мнению авторов законопроекта, удастся снизить стоимость авиаперевозок. А авиакомпании смогут предложить своим клиентам новые безбагажные тарифы, передает ТАСС.

Этот законопроект устанавливает возможность исключить из тарифа на воздушную перевозку расходы, связанные с перевозкой багажа, в том случае если багаж отсутствует. Однако пассажир сможет взять с собой на борт ручную кладь бесплатно.

Норму бесплатного провоза багажа будет устанавливать перевозчик. Она не сможет быть больше 10 кг на одного пассажира. Обо всех условиях провоза багажа авиапассажира должны предупредить заранее.