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Банк «Открытие» выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка «Югра» в ХМАО

Опубликовано: 20 июля 2017, 14:21 | Служба новостей "ЮграPRO"

Банк «Открытие» начал выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Югра» физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе.

Каждый из банков-агентов уполномочен проводить платежи только определенной группе вкладчиков, в зависимости от региона проживания вкладчика и его начальной буквы фамилии. Банк «Открытие» принимает заявления и производит выплату страхового возмещения вкладчикам физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проживающим в Ханты-Мансийском Автономном округе — Югра, чьи фамилии начинаются с букв A-Z, А-О. 

Быстро и удобно записаться на получение страхового возмещения от АСВ можно с помощью сервиса банка «Открытие» — бота в Facebook. Им можно пользоваться как с помощью мобильной или веб-версии Facebook, так и в приложении FacebookMessenger. Для этого необходимо найти бот банка «Открытие» в поиске социальной сети по названию либо короткому адресу @otkritie.bot, либо перейти по прямой ссылке: facebook.com/otkritie.bot.Дополнительно возможна предварительная запись через контакт-центр банка «Открытие» Москва по телефону 8-800-700-78-77 (бесплатный звонок по России).

Для индивидуальных предпринимателей возможно дистанционная выплата возмещения через удаленное открытие счета в дистанционном банке «Точка» — филиале банка «Открытие».

Страховое возмещение выплачивается вкладчикам в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в совокупности не превышающих 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.

Рубрики: Экономика.


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