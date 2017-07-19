Среда, 19 июля 2017 18+

Комментарии:

Жители Мегиона по доброе воле перевели на счета мошенников почти полмиллиона рублей

Опубликовано: 19 июля 2017, 9:24 | Служба новостей "ЮграPRO"

Только за последние несколько дней в дежурную часть полиции обратились двое жителей города, которые перевели на счет мошенников в общей сумме около 500 тысяч рублей.

В первом случае пострадал 32-летний мужчина, который по объявлению в сети Интернет хотел купить автомобиль марки «Шевроле Круз». Мегионец созвонился с продавцом и внес предоплату в размере 310 тысяч рублей, после чего хозяин автомобиля перестал выходить на связь.

В другом случае жертвой мошенников стала 54-летняя женщина, поверившая в то, что её карта заблокирована. Перезвонив номеру, указанному в смс и следуя инструкциям «оператора», женщина лишилась денежных средств в сумме 145 тысяч рублей.

Рубрики: Мегион, Происшествия. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

153
Просмотры:
3
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Аноним:
    19 июля 2017 в 09:36

    а говорите у народа денег нет.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Начало выплат вкладчикам банка «Югра» назначено на 20 июля

Опубликовано 19 июля 2017, 13:09

Выплаты возмещения вкладчикам банка «Югра» начнутся с 20 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства по страхованию вкладов. Денежные средства можно будет получить через банки-агенты ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие» и «Уралсиб». Напомним, страховому возмещению подлежат ... Читать полностью >>

Вылетел на встречку и врезался в автобус. Смертельное ДТП на дороге «Радужный – Северное месторождение»

Опубликовано 19 июля 2017, 12:21

Легковой автомобиль и автобус столкнулись сегодня утром на 15 километре промысловой автодороги «Радужный – Северное месторождение». По данным окружной Госавтоинспекции, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением,  выехал на полосу встречного движения, где и ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO