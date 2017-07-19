Жители Мегиона по доброе воле перевели на счета мошенников почти полмиллиона рублей
Опубликовано: 19 июля 2017, 9:24 | Служба новостей "ЮграPRO"
Только за последние несколько дней в дежурную часть полиции обратились двое жителей города, которые перевели на счет мошенников в общей сумме около 500 тысяч рублей.
В первом случае пострадал 32-летний мужчина, который по объявлению в сети Интернет хотел купить автомобиль марки «Шевроле Круз». Мегионец созвонился с продавцом и внес предоплату в размере 310 тысяч рублей, после чего хозяин автомобиля перестал выходить на связь.
В другом случае жертвой мошенников стала 54-летняя женщина, поверившая в то, что её карта заблокирована. Перезвонив номеру, указанному в смс и следуя инструкциям «оператора», женщина лишилась денежных средств в сумме 145 тысяч рублей.
Рубрики: Мегион, Происшествия. Метки: Мошенники, новости ХМАО, Новости Югры, УМВД РФ по ХМАО.
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