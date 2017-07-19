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Жил с малолетней падчерицей и насиловал её. В Югре будут судить еще одного педофила

Опубликовано: 19 июля 2017, 11:07 | Служба новостей "ЮграPRO"

Лишение свободы на срок от 12 до 20 лет грозит 52-летнему жителю округа за изнасилование своей малолетней падчерицы.

Следствием установлено, что преступные действия в отношении ребенка обвиняемый совершил в мае 2015 года.  Но о случившемся девочка рассказала не сразу.

На данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база и в скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

Рубрики: Общество, Происшествия. Метки: , , .


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Комментарии

  1. Сергей:
    19 июля 2017 в 12:03

    Вешать таких уродов надо!

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