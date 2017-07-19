Жил с малолетней падчерицей и насиловал её. В Югре будут судить еще одного педофила
Опубликовано: 19 июля 2017, 11:07 | Служба новостей "ЮграPRO"
Лишение свободы на срок от 12 до 20 лет грозит 52-летнему жителю округа за изнасилование своей малолетней падчерицы.
Следствием установлено, что преступные действия в отношении ребенка обвиняемый совершил в мае 2015 года. Но о случившемся девочка рассказала не сразу.
На данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база и в скором времени обвиняемый предстанет перед судом.
Рубрики: Общество, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, СУ СК РФ по ХМАО-Югре.
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