Жил с малолетней падчерицей и насиловал её. В Югре будут судить еще одного педофила

Лишение свободы на срок от 12 до 20 лет грозит 52-летнему жителю округа за изнасилование своей малолетней падчерицы.

Следствием установлено, что преступные действия в отношении ребенка обвиняемый совершил в мае 2015 года. Но о случившемся девочка рассказала не сразу.

На данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база и в скором времени обвиняемый предстанет перед судом.