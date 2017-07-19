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Югорских предпринимателей просят проверить отчеты чиновников об улучшении бизнес-среды в округе

Опубликовано: 19 июля 2017, 15:52 | Служба новостей "ЮграPRO"

Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего бизнеса отметил важность тесного диалога с бизнес-сообществом регионов. Исполняя поручение главы государства, в департаменте экономразвития Югры призывают окружных предпринимателей оценить работу властей.

Чиновники вносят данные о работе и достижении целевых показателей по наиболее проблемным для бизнеса процедурам в систему «Region-ID». А югорским предпринимателям предлагается оценить насколько достоверны представленные сведения.

Как сообщили в департаменте экономического развития Югры, целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации значительно соответствуют этой задаче: сформированы на основе практик регионов-лидеров и предусматривают системную работу федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления.

По ссылке: https://sup.region-id.ru представители бизнеса могут оценить показатели по любым трем направлениям и выставить оценку от 1 до 5 баллов каждому введенному значению. При этом есть возможность написать комментарий по выставленной оценке и прикрепить документ с рекомендациями в адрес региональных органов власти.

Если эксперты не подтверждают соответствие внесенных показателей прикрепленным документам, значение показателя выносится на рассмотрение федеральной рабочей группы. У регионального органа власти могут быть затребованы пояснения и дополнительные документы, проведено совещание с руководством региона. При этом показатели и регион будут взяты «на контроль».

Рубрики: Общество, Экономика. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. Алексей:
    19 июля 2017 в 17:07

    Здорово наблюдать процессы совершенствования взаимодействия государственных структур и общества!
    Верю что вместе мы добьемся невероятных результатов.

    Ответить

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