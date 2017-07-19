Вылетел на встречку и врезался в автобус. Смертельное ДТП на дороге «Радужный – Северное месторождение»
Опубликовано: 19 июля 2017, 12:21 | Служба новостей "ЮграPRO"
Легковой автомобиль и автобус столкнулись сегодня утром на 15 километре промысловой автодороги «Радужный – Северное месторождение».
По данным окружной Госавтоинспекции, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автобусом. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия, пассажиры и водитель автобуса не пострадали.
Полицейские работают на месте происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Рубрики: Общество, Происшествия. Метки: ДТП, новости ХМАО, Новости Югры.
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