Суд определит, входили ли руководители муниципалитета Югры в ОПГ?

В поселке Междуреченский ХМАО следственное управление СК РФ по Югре возбудило уголовное дело в отношении первого заместителя главы Кондинского района Алексея Яковлева по части первой статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре. Уголовное дело в отношении него было возбуждено после прокурорской проверки, которая касалась итогов модернизации водоочистных сооружений в поселке Лиственичный.

У редакции «ЮграPRO» сразу же возник вопрос, а знали ли об этом факте глава района Анатолий Дубовик, директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Егор Ковальчук, глава поселка Лиственничный и еще многие дяди и тети, которые работают в финансовых отделах и управлениях этих структур. А если знали, то это уже организованная преступная группировка (ОПГ), а если не знали, то нужно их гнать в три шеи – зря ведь они хлеб с маслом кушают!

Отметим, что аналогичные истории ранее возникали в городе Пыть-Яхе, и в Октябрьском районе ХМАО.

«Он сейчас занимает должность первого заместителя главы Кондинского района, а начальником управления ЖКХ на данный момент является другой человек, и мы говорим о том, что в момент подписания документов он исполнял эти обязанности, — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» старший помощник руководителя управления СК РФ по Югре по взаимодействию со средствами массовой информации Алина Никифорова. Уголовное дело возбуждено 5 июля. Мера пресечения не избиралась, оснований никаких нет. В тот момент, когда деньги переводились, работы до конца выполнены не были, оборудование не было поставлено в поселок Лиственичный. На сегодняшний день оборудование уже поставлено, до апреля оно находилось в поселке Междуреченский. В апреле оборудование было поставлено, и в настоящее время уже запущено, а что касается меры пресечения – она избирается следователем для того, чтобы подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу не имел возможности препятствовать расследованию уголовного дела, не мог оказывать сопротивления какого-либо. То есть, эта мера процессуального принуждения, если говорить юридическим языком, — продолжает Алина Никифорова.

Попытка корреспондента «ЮграPRO» услышать версию самого топ менеджера, не увенчалась успехом: секретарь главы Кондинского района поведала, что господин Яковлев только что выехал на объект, видимо умчался в поселок Лиственичный крутить гайки на оборудовании, а, может, он там подрабатывает монтажником. Работает человек, можно даже сказать, горит на работе — Павка Корчагин 21 века!

Конечно же, кристально чистый чиновник, первый заместитель главы муниципального образования, ни в коем случае не будет препятствовать расследованию уголовного дела, возбужденного против него же, тем более,что он долгие годы проработал в прокуратуре и в следственном комитете, в том числе и следователем, а как же он может подвести своего коллегу?

Напомним, что декабре 2016 года ООО «Междуреченские коммунальные системы» и сургутская фирма ООО «Инновационные Технологии» заключила договор о проведении капитального ремонта системы водоснабжения (ВОС) с заменой технологического оборудования в поселке Лиственичный Кондинского района. Не откладывая в долгий ящик, без бюрократической волокиты господин Яковлев в тот же день подписал акт приемки выполненных работ. Вероятно, полностью доверяя руководителю ОООшки «Междуреченские коммунальные системы», как себе, чиновник также подписал справку о стоимости работ и понесенных затратах, а также справку о предоставление субсидии из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. И денежки в размере 33-х миллионов рублей благополучно перекочевали на счета ОООшки.

Сделал дело, — отчитайся! И господин Яковлев представил в департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры отчет о целевом использовании субсидий из бюджета округа.

Но суть -то в том, что никто никакие работы и не думал выполнять, и первый заместитель главы Кондинского района, с большой долей вероятности, об этом знал. А также он знал, что возможность того, что кто-то узнает о его делишках, ничтожно мала, да и в случае вскрытия данного факта отделается он мелким для него штрафом. Ведь, ворон ворону глаз не выклюет.

И это еще не все 29 июня 2017 года состоялись депутатские слушания по вопросу обеспечения населения Югры чистой питьевой водой, и никто из народных избранников даже не обмолвился о ситуации в поселке Лиственичный. Так может и все депутаты в доле? Может прав был Иосиф Сталин и его помощники, когда принимали жесточайшие решения? Ходят слухи, что в 1938 году было расстреляно все высшее руководство нашего округа.

Сейчас в нашем отечестве совсем другие нравы. Уголовное то дело хоть и завели на Алексея Яковлева, но даже пока не определили меру пресечения, а грозит ему за умыкание 33 млн бюджетных рубликов штраф в размере 80 тыс. рублей, и то в случае, если не повезет, да и он продолжает исполнять обязанности первого заместителя главы Кондинского района, так же продолжает подписывать аналогичные документы. Собака лает, а караван идет! Но туда ли идет этот караван, если в одном из богатейших регионов самой богатой страны мира население живет все беднее и беднее, а чиновники все богаче и богаче?

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