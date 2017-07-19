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Сегодня утром в Таиланде погибла жительница Югры

Опубликовано: 19 июля 2017, 18:09 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня в 6:30 в больнице города Патонг Таиланд скончалась 39-летняя жительница Нефтеюганска ХМАО Полина Тарасова.

Полиция получила сообщение о происшествии в одном из отелей на Prachanukroh Rd. около 2:00 ночи среды, 19 октября. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили перед зданием гостиницы иностранку с тяжелыми травмами, полученными, как выяснилось позже, в результате падения с крыши здания, где располагались терраса для отдыха гостей и бассейн. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, сообщает интернет — издание Новости Пхукета.

Правоохранители Королевства пока не установили, упала ли женщина по случайности или спрыгнула с крыши преднамеренно. Ее обувь была обнаружена у ограждения на крыше здания.

Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: , .


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