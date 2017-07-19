«Роснефть» и «Газпромнефть» только на продаже кофе за год заработали 4,5 млрд рублей

За прошлый год «Роснефть» заработала на продаже кофе 2,4 млрд руб., или 0,05% общей выручки. Продажи кофе на АЗС «Газпром нефти» составили – 2,1 млрд руб., но заняли бОльшую долю в выручке компании – 0,12%, сообщают «Ведомости».

«Роснефть» на заправочных комплексах (2962 АЗС) продала 29 млн чашек кофе (в среднем по 82 руб. за чашку), а на «Газпром нефти» (1244 АЗС)– 21 млн чашек (в среднем по 100 руб. за чашку). Таким образом, на одной заправке «Роснефти» в 2016 году было продано в среднем 8440 чашек кофе, на заправке «Газпром нефти» – 16 881 чашек.

«Одна чашка кофе по прибыли равна 6 л бензина», — такие данные приводил гендиректор «Газпром газэнергосети» («дочка» «Газпрома») Дмитрий Миронов в прошлом году.

Всего в прошлом году выручка «Роснефти» была 4,98 трлн руб., у «Газпром нефти» — 1,69 трлн руб, следует из данных компаний. От сопутствующих услуг (не от продажи углеводородов и нефтепродуктов) компании заработали 75 млрд руб. и 58,2 млрд руб. соответственно.

«Роснефть» развивает партнерские проекты с итальянской компанией Autogrill. На сегодняшний день на АЗС компании работают около 15 итальянских кофеен A-Cafe. «Газпром нефть» продвигает бренд кафе Drive Cafe.