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Работала за премию. В Югре инспектор налоговой причинила 40-миллионный ущерб бюджету

Опубликовано: 19 июля 2017, 15:31 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Нижневартовске перед судом готовится предстать бывший налоговый инспектор.

Следствием установлено, что обвиняемая, работая в должности старшего государственного налогового инспектора, в период с декабря 2013 года по октябрь 2015 года, изготовила подложные акты, в которые вносила недостоверные сведения о налоговой задолженности предприятий г. Нижневартовска. Данный подлог понадобился женщине для увеличения показателей своей работы и получения премиальных вознаграждений.

Итогом такой «работы» стала недоплата налогов организациями Нижневартовска, в результате государству причинен ущерб на сумму более 40 млн рублей.

Рубрики: Нижневартовск, Происшествия, Экономика. Метки: , , , , , .


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