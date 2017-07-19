Работала за премию. В Югре инспектор налоговой причинила 40-миллионный ущерб бюджету
Опубликовано: 19 июля 2017, 15:31 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Нижневартовске перед судом готовится предстать бывший налоговый инспектор.
Следствием установлено, что обвиняемая, работая в должности старшего государственного налогового инспектора, в период с декабря 2013 года по октябрь 2015 года, изготовила подложные акты, в которые вносила недостоверные сведения о налоговой задолженности предприятий г. Нижневартовска. Данный подлог понадобился женщине для увеличения показателей своей работы и получения премиальных вознаграждений.
Итогом такой «работы» стала недоплата налогов организациями Нижневартовска, в результате государству причинен ущерб на сумму более 40 млн рублей.
Рубрики: Нижневартовск, Происшествия, Экономика. Метки: Налоговая ХМАО, новости ХМАО, новости Югра, Прокуратура ХМАО-Югры, ХМАО, Югра.
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