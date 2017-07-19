Полиция Сургута отняла более килограмма наркотиков у гостя из ближнего зарубежья

Наказание от 15 до 20 лет лишения свободы грозит гостю Югры, попавшему в поле зрения сотрудников полиции Сургута.

Мужчина 1980 года рождения, прибывший из ближнего зарубежья был задержан в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий.

В карманах у задержанного полицейские обанружили 33 свертка с синтетическим наркотиком, готовым к распространению через тайники-закладки. В дальнейшем по месту проживания злоумышленника, полицейскими обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. Согласно заключению экспертов-криминалистов изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 1 килограмма 200 граммов.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.