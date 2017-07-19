Полиция Сургута отняла более килограмма наркотиков у гостя из ближнего зарубежья
Опубликовано: 19 июля 2017, 17:19 | Служба новостей "ЮграPRO"
Наказание от 15 до 20 лет лишения свободы грозит гостю Югры, попавшему в поле зрения сотрудников полиции Сургута.
Мужчина 1980 года рождения, прибывший из ближнего зарубежья был задержан в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий.
В карманах у задержанного полицейские обанружили 33 свертка с синтетическим наркотиком, готовым к распространению через тайники-закладки. В дальнейшем по месту проживания злоумышленника, полицейскими обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. Согласно заключению экспертов-криминалистов изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 1 килограмма 200 граммов.
Возбуждено уголовное дело, злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: наркотики, новости Сургута, новости ХМАО, полиция Сургута., Сбыт наркотиков, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 19 июля 2017, 18:09
Сегодня в 6:30 в больнице города Патонг Таиланд скончалась 39-летняя жительница Нефтеюганска ХМАО Полина Тарасова. Полиция получила сообщение о происшествии в одном из отелей на Prachanukroh Rd. около 2:00 ночи среды, 19 октября. Прибывшие по вызову ... Читать полностью >>
Опубликовано 19 июля 2017, 16:46
В правительстве округа с оптимизмом представили результаты изучения общественного мнения по вопросам коррупции, которое по поручению департамента общественных и внешних связей Югры провели специалисты Центра «Открытый регион». Согласно оценкам социологов, в округе складывается положительный тренд – ... Читать полностью >>
Опубликовано 19 июля 2017, 16:14
На минувших выходных в городе Нижневартовске специалисты фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», совместно с центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок»» провели акцию «ЗАБЕЙ!», направленную на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения. В рамках акции жители ... Читать полностью >>