Начало выплат вкладчикам банка «Югра» назначено на 20 июля

Выплаты возмещения вкладчикам банка «Югра» начнутся с 20 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства по страхованию вкладов.

Денежные средства можно будет получить через банки-агенты ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие» и «Уралсиб».

Напомним, страховому возмещению подлежат средства граждан, размещенные на вкладах и счетах, в общей сумме до 1 млн 400 тыс. руб. на одного вкладчика.

Как заявил ТАСС заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, АСВ выплатит вкладчикам банка «Югра» около 170 млрд рублей. Он также отметил, что регулятор подозревает банк «Югра» в выводе активов и манипуляциях со вкладами. ЦБ уже обратился в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка.