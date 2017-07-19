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«МЫ ВМЕСТЕ» против наркотиков!

Опубликовано: 19 июля 2017, 16:14 | Служба новостей "ЮграPRO"

На минувших выходных в городе Нижневартовске специалисты фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», совместно с центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок»» провели акцию «ЗАБЕЙ!», направленную на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения.

В рамках акции жители города могли показать свое отношение к пагубным привычкам, забив гвоздь в одну из трех фигур-символов (шприц, сигарета и бутылка), которые олицетворяют собой самые негативные явления нашего общества.

Воспитанники и выпускники «Аистенка» совместно с волонтерами фонда «МЫ ВМЕСТЕ», провели ЗОЖ-викторину, а за правильные ответы подарили буклеты о здоровом образе жизни, памятные призы и магниты с видами города от фонда «МЫ ВМЕСТЕ». Кульминацией акции стало выступление выпускника центра помощи детям Сергея Калпакова с его песней «Стой!» и запуск салюта из 150 воздушных шаров, на которых участники акции крепили свои «послания миру».

«Проведение подобных акций – дело важное и нужное, так как никто не сомневается в том, что алкоголь, наркотики и табакокурение вредят здоровью и убивают человека как физически, так и морально. Но при этом из-за того, что подростки имеют смутное представление о конкретных последствиях и схеме воздействия этих привычек на организм – они не отдают себе отчета в том, к каким последствиям и проблемам все это может привести. Наша задача – дать им информацию для того, чтобы они понимали последствия и могли принять верное решение, если им предложат попробовать сигарету, наркотик или бутылочку алкоголя, ведь кто предупрежден – тот вооружен», — рассказывает Ренат Губайуллин, сотрудник фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», специалист общественной приемной Алексея Андреева, депутата Думы ХМАО-Югры от фракции «Единая Россия».

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , .


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