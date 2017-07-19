Европейский суд встал на сторону сургутских пикетчиков. За митинги в Югре оштрафована РФ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что РФ нарушила право на свободу мирных собраний и должна выплатить штраф, возместив жителю Сургута Александру Захаркину, моральный вред.

Напомним, председатель независимого профсоюза «Сургутнефтегаза» Александр Захаркин в 2009 был задержан и оштрафован за организацию пяти одиночных пикетов в Сургуте. Местные власти сочли одновременные пикеты групповой несанкционированной акцией. Однако в ЕСПЧ обратили внимание, что небольшое расстояние между пикетчиками не является основанием для переквалификации данного мероприятия в несанкционированный митинг.

Сургутские пикетчики стояли на разных углах в центре города. Полиция и суд Сургута сочли данный факт массовой акцией. Александр Захракин был в результате оштрафован на 1,5 тысяч рублей. ЕСПЧ отметил, что «пикет обычно устраивается в непосредственной близости от объекта, который пикетируется», но такая «понятная форма протеста становится неосуществимой, если другие пикетчики должны провести свой пикет на значительном удалении от пикетируемого здания».

В итоге по решению Европейского суда, власти РФ должна возместить сумму штрафа, уплаченного Захаркиным, а также выплатить ему 6 тысяч евро в счет компенсации за нарушение его прав.