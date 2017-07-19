Чиновники уверяют, что югорчане заметили снижение уровня коррупции в округе

В правительстве округа с оптимизмом представили результаты изучения общественного мнения по вопросам коррупции, которое по поручению департамента общественных и внешних связей Югры провели специалисты Центра «Открытый регион».

Согласно оценкам социологов, в округе складывается положительный тренд – общество все больше воспринимает коррупцию как опасную аномалию, растет нетерпимость к её проявлениям.

При этом свыше половины югорчан (54,8%) отмечают, что, по их мнению, за минувший год в автономном округе произошло снижение уровня коррупции. Это значительно больше, чем годом ранее (тогда такое снижение заметили 12% югорчан).

По итогам обсуждения результатов опроса было отмечено, что результаты исследований лягут в основу разрабатываемых муниципальных планов по противодействию коррупции на 2018 год.

— В целом по округу югорчане больше всего отмечают коррупционные проявления в судебной и правоохранительной сфере. Это сигнал, на который должны последовать адекватная реакция и меры, — отметил Геннадий Бухтин, исполняющий обязанности губернатора округа.