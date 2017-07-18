Земельное законодательство в ХМАО нарушают все чаще. Югорский Росреестр выписал вдвое больше штрафов

9 миллионов 216 тысяч рублей – такова сумма наложенных Управлением Росреестра по ХМАО – Югре штрафов за нарушение земельного законодательства в первом полугодии 2017 года. За шесть месяцев проведено 1139 проверок соблюдения земельного законодательства, обследован 1061 земельный участок общей площадью более 600 гектаров.

— В целях снижения административного давления на бизнес число запланированных проверок в 2017 году было сокращено на 20%. Однако число наложенных и взысканных штрафных санкций превышает показатели прошлого года практически вдвое, – комментирует итоги работы Владимир Хапаев, руководитель Управления Росреестра по ХМАО – Югре.

В первом полугодии 2016 года было наложено штрафов на 4 млн 907 тыс. рублей. На текущий период управлением Росреестра взыскано штрафных санкций на сумму 6 млн 720 тыс. рублей. В службу судебных приставов направлено 69 постановлений о назначении административного наказания, исполнено судебными приставами 22 исполнительных документа на сумму 1 млн 370 тыс. рублей.

По выявленным нарушениям государственными инспекторами Управления и его территориальных отделов выдано 501 предписание, 211 нарушений земельного законодательства уже устранены.